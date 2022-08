En république fédérale du Nigéria, deux veuves ont été tuées pour des soupçons de sorcellerie. D'après les médias locaux, les victimes auraient été battues à mort par les jeunes de la communauté d'Ebbaken à Boje, une localité de l'État de Cross River. Des témoins oculaires de cet acte de barbarie informent que les deux disparues étaient des chrétiennes catholiques dévouées.

Leurs bourreaux ont décidé de les achever sous prétexte qu'elles ont initié un membre de la communauté aux pratiques de la sorcellerie. L'incident est survenu après la prière du matin. « Ils ont rencontré ma belle-mère dans le milieu de l'Église. Comme c'était sa tradition de désherber et de nettoyer les environs de l'église tous les samedis immédiatement après la messe du matin. Les jeunes l'ont accusée d'avoir initié un membre de la communauté à la sorcellerie et elle a nié l'allégation. Mais ils sont allés de l'avant et l'ont sévèrement battue, lui ordonnant d'avouer qu'elle est une sorcière. Mais son appel passionné à leur dire qu'elle était innocente est tombé dans l'oreille d'un sourd››, a déclaré le gendre de l'une des victimes.

La seconde victime avait également subi la même torture. ‹‹ Elles ont toutes deux été attachées avec de solides cordes et battues sous la pluie toute la journée jusqu'à leur mort››, a-t-il ajouté. Aux dires de cet homme, les présumés assassins de ces veuves n'ont pas été arrêté par les forces de l'ordre. Il faut noter que Cross River est un État situé au sud-est de la république fédérale du Nigeria. Son nom est tiré du principal fleuve ''Le Cross ''. Il s'agit d'un fleuve d'une longueur de 489 km qui coule au Cameroun et au Nigeria vers le golfe de Guinée.