Réunie en à Arusha en Tanzanie pour la 44ème Assemblée générale extraordinaire, la Confédération africaine de football (Caf) a pris une importante décision. Elle a officialisé ce mercredi 10 août 2022 le lancement d’une nouvelle compétition sur le continent africain. Il s’agit de la Super Ligue africaine de football qui sera lancée à partir d’août 2023, jusqu'à mai 2024. Cette Super Ligue africaine de football va regrouper les vingt-quatre (24) meilleurs clubs du continent, issus de seize (16) pays différents. Ces vingt quatre clubs seront répartis, pour la première phase, dans trois (03) groupes géographiques composés chacun de huit (08) équipes notamment de l’Afrique du Nord, de l’Afrique Centrale et de l’Ouest, et de l’Afrique du Sud et de l’Est.

Les 8 clubs de chaque poule vont s’affronter en rencontres aller-retour et chaque club jouera quatorze (14) matchs lors de la première phase. A l’issue de cette première phase de groupes, les cinq (05) premiers de chaque groupe et le meilleur 6ème de toutes les poules disputeront la phase à élimination directe à partir des 8èmes de finale. Il faut préciser qu’au total 197 rencontres seront disputées. Précisons que la somme de 100 millions de dollars sera distribuée aux différentes équipes qui ont pris part à la compétition. Le vainqueur de la Super Ligue africaine recevra 11,5 millions de dollars.

L’instance faitière du football africain prévoit donner chaque année un million de dollars à chacune de ses 54 Fédérations qui lui sont affiliées. La Caf a annoncé également que la somme de 50 millions de dollars est prévue pour son Fonds de développement. Les 24 premières équipes qui auront la chance de faire partie de cette Super Ligue africaine de football auront une contribution 2, 5 millions de dollars pour enrôler de nouveaux joueurs mais également pour payer les transports et l’hébergement durant la compétition.