La visite de la cheffe des députés américains à Taïwan continue de susciter des réactions dans le monde. La Corée du Nord a en effet soutenu la Chine en accusant Nancy Pelosi de vouloir détruire la paix dans le monde. Par le canal d’une déclaration rendue publique par l’agence officielle KCNA, un responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères identifie Pelosi comme « la pire destructrice de la paix et de la stabilité internationales ».

"La foudre du peuple chinois"

Selon lui, la femme politique américaine, « s’est attiré les foudres du peuple chinois pour sa récente virée à Taïwan ». Continuant sur ce même registre, ce membre de la diplomatie nord coréenne fait remarquer que «les États-Unis devront payer cher pour tous les problèmes qu’elle a engendrés partout où elle est allée ». Notons que Nancy Pelosi s’est lors de son déplacement rendu en Corée du Sud.

"Dissuasion forte contre la Corée du Nord"

Elle a notamment visité la « Zone de sécurité conjointe » (JSA). Il s’agit d’une ligne de démarcation ultra-fortifiée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Elle est ainsi la plus haute responsable américaine à se rendre en ces lieux. Rappelons également qu’avant la visite de cette « Zone de sécurité conjointe », la femme politique américaine et le dirigeant sud coréen Kim Jin-pyo avaient appelé, à Séoul, à « une dissuasion forte et étendue contre la Corée du Nord ». Ces mots n’ont pas manqué de faire réagir le parti au pouvoir en Corée du Nord.