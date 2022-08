Ce jeudi matin, des missiles avec des ogives non-nucléaires ont été tirés par l'armée chinoise dans les eaux de l'est de Taïwan alors que le pays avait annoncé de vastes manœuvres militaires autour de l'île plus tôt. C'est ce qu'a indiqué le colonel Shi Yi dans une déclaration du porte-parole officiel du Commandement de combat de la zone orientale de l'Armée populaire de libération.

"Dans l'après-midi du 4 août, les forces de missiles du Commandement de combat de la zone orientale de l'Armée populaire de libération ont tiré des missiles avec des ogives non-nucléaires sur de nombreuses zones dans les eaux de l'est de Taïwan", indique le communiqué. La déclaration précise que tous les missiles ont atteint les cibles factices avec précision. Dans la même journée de ce jeudi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying s'est exprimé au sujet de ses manoeuvres.

"Toutes les mesures que nous prenons et les actions qui doivent encore être mises en œuvre sont une réaction opportune et des mesures de riposte. Elles sont réfléchies, sérieusement pesées, visent à protéger notre souveraineté et notre sécurité, et sont conformes à la législation nationale et internationale", a affirmé l'officielle chinoise qui poursuit "elles servent d'avertissement aux provocateurs et visent également à protéger la stabilité et la paix dans le détroit de Taïwan".