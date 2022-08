Le Bénin a célébré le lundi 1er août 2022 le 62ème anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. C’est dans ce cadre que le Président de la République Patrice Talon a invité les deux anciens présidents de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi et les ténors de l’opposition à participer au défilé du 1er août dernier. Face aux hommes des médias ce vendredi 05 août 2022 à Cotonou, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a donné des explications sur la pacification de la tension politique au Bénin.

Au sujet de la décrispation de la tension politique au Bénin, Wilfried Léandre Houngbédji a affirmé que le gouvernement y travaille activement. La présence des deux anciens présidents de la République du Bénin et plusieurs autres figures politiques au lieu des manifestations officielles de la fête nationale est la preuve de la matérialisation de cette volonté du Chef de l’Etat de pacifier le pays et de faire en sorte que les Béninois soient «dans l’harmonie de vivre ensemble».

C’est pourquoi, le Secrétaire général adjoint du gouvernement a invité «chaque acteur politique à jouer sa partition». Ce qui a également plu au porte-parole du gouvernement, c’est de rappeler à l’attention des professionnels des médias la nuance qu’a faite le président Patrice Talon sur les infractions politiques et celles commises dans le champ politique. Deux types d’infraction qui, selon Wilfried Léandre Houngbédji, «n’ont ni le même sens, ni la même portée et ne sauraient être prêtés de la même manière ».