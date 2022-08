Depuis le weekend dernier, Israël mène une attaque d'envergure contre la bande de Gaza. C'est la pire flambée de violence entre les deux ennemis israéliens et palestiniens depuis la guerre de mai 2021 qui avait fait 260 morts côté palestinien et 14 morts en Israël. L'escalade s'est poursuivie hier dimanche et on compte plus de 43 dont des enfants et 311 blessés morts côté palestinien. Cette confrontation a déjà privé la petite bande de terre enclavée de Gaza et ses 3,3 millions d'habitants de leur unique centrale électrique. C'est récurent et même banal. Le nombre de morts des deux côtés ne se compte plus depuis plusieurs années avec les forces israéliennes qui mènent des offensives quasi quotidiennes. En janvier 2009, après une offensive de trois semaines, 1330 palestiniens sont tués, 5450 sont blessés. 10 soldats et 3 civils sont tombés côté israélien. Les bombardements sur Gaza interviennent chaque fois que l'État hébreu…

