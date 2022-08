Le mariage est un événement marquant dans la vie d'un couple. Lors des vœux, les époux promettent de vivre à deux dans les bons et les pires moments. Mais il arrive parfois que les unions se brisent quelques jours, mois ou plusieurs années après avoir fait les vœux de mariage. Les stars et personnalités publiques ne sont pas épargnées dans les affaires de divorce. Il y a quelques heures, le média américain TMZ a révélé que le divorce de l'artiste américain a été approuvé par un tribunal américain. La pension a été fixée à 10.000$ par mois.

Tyrese Gibson, plus connu sous son nom de scène Tyrese est désormais célibataire. Un tribunal américain a validé son divorce avec son ex-femme Samantha Lee Gibson. Tyrese et Samantha ont une fille qui se prénomme Soraya. Le juge qui était sur le dossier à conseiller aux ex-époux de ne pas s'attaquer devant leur fille. Selon TMZ, le juge aurait affirmé que Tyrese devrait être heureux si son ex emménageait dans une maison plus agréable, car cela signifie un meilleur niveau de vie pour sa fille. Il a également fixé une pension pour permettre d'entretenir exclusivement leur fille Soraya.

Le montant est de 10 690 $/mois. Selon le média américain, le versement de la pension court depuis le moment où Samantha Lee Gibson a demandé le divorce. C'était en Septembre 2020. Donc après calcul, le chanteur de R'n'B qui porte parfois le manteau d'acteur doit à son ex-femme la somme de 209 000 $. Le juge a tenu à préciser que le montant de la pension n'est pas une punition. "Ce n'est pas une punition pour vous. Mettez cet argent là où il appartient, dans l'enfant ! ", aurait affirmé le juge en charge de l'affaire.