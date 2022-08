Un soldat des forces armées néo-zélandaises, le caporal Dominic Abelen, mort en Ukraine, n'a pas informé le ministère de la Défense du pays de son désir de prendre part aux hostilités du côté de Kiev et n'a pas reçu l'autorisation requise pour se rendre dans le pays. Le ministère de la Défense néo-zélandais a fait cette déclaration jeudi. "Le personnel de la Défense est tenu d'informer son commandement de tout voyage international s'il prend un congé non payé. Pendant cette période, ils peuvent chercher d'autres opportunités d'emploi ou voyager, mais une autorisation spéciale est nécessaire pour entrer dans certains pays, dont l'Ukraine", a souligné le ministère de la Défense, notant que M. Abelen n'avait pas demandé une telle autorisation et n'a pas informé l'agence de son intention de se rendre en Ukraine.

Le ministère a également indiqué que les enquêtes sur les circonstances du voyage et sur la mort du soldat étaient "toujours en cours"; en outre, des responsables cherchaient à savoir si d'autres militaires néo-zélandais se trouvent en Ukraine. Le père du jeune soldat lui a rendu un hommage et a révélé qu'il ne savait pas que son fils se trouvait dans ce pays d'Europe de l'Est jusqu'à son arrivée. Abelen, 30 ans, a servi dans le 2e/1er bataillon du Royal New Zealand Infantry Regiment (RNZIR) basé à Burnham et a servi dans la NZDF pendant 10 ans. Il était en congé sans solde au moment de son décès et n'était pas en service actif au sein de la NZDF.

"Il ne nous a pas dit qu'il allait en Ukraine jusqu'à ce qu'il y soit. Il savait que nous le dissuaderions. Il connaissait aussi les risques d'y aller, mais il est quand même allé se battre pour eux... C'est Dominic, qui pense toujours à aider les autres. Nous comprenons pourquoi il est allé sans en vouloir à l'armée néo-zélandaise ou ukrainienne et soutenons pleinement ce qu'il a fait... Il adorait le plein air et faisait beaucoup de vagabondage. Il passait ses vacances à voyager en Nouvelle-Zélande et dans le monde... Je suis extrêmement fier de mes enfants et surtout de Dominic pour s'être levé et avoir fait ce qu'il pensait être juste. Il laisse un énorme trou dans nos cœurs." a déclaré son père Bryce Abelen.