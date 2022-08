Le nombre de victimes de l'explosion de vendredi dans la capitale afghane a été revu à la hausse pour passer à 8 et celui des blessés à 18, a fait savoir sur Twitter le vice-ministre de l'Information et de la Culture du gouvernement intérimaire mis en place par les talibans arrivés au pouvoir dans le pays, Zabihullah Mujahid. Il a indiqué que "l'émirat Islamique d'Afghanistan" (l’appellation du pays utilisée par les talibans) considérait que la responsabilité en incombait aux ennemis de l'islam. Selon les informations préliminaires de la police, il s’agit de l'explosion d'un obus. De précédentes informations avaient fait état de deux morts et trois blessés. (Tass)