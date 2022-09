C'est une première. Le 11e congrès région Afrique de World Physiotherapy se tiendra à l'hôtel Azalaï de Cotonou du 27 au 29 Octobre 2022. En effet, ce congrès ne s'est jamais tenu dans un pays francophone. Il est une initiative de World Physiotherapy (WP), nom opérationnel de "World Confédération of physical Therapy" (WCPT) connu en Français sous : la confédération mondiale des kinésithérapeutes. Cette année, les échanges vont se faire autour du thème : <<Amélioration de la qualité des services de kinésithérapie pour un développement durable en Afrique: le rôle de la formation, de la pratique, de la recherche et de la gouvernance>>. Au programme, plusieurs activités dont le partage et le transfert de connaissances, le réseautage et les ateliers de réflexion.

À travers ce congrès régional, le président du comité d'organisation locale Karol Gnimassou, la présidente du comité Communication Seyidath Assani ainsi que le Secrétaire à l'information et à l'organisation de l'Association béninoise des kinésithérapeutes-rééducateurs (ABEKIR), Crédo GANKPA, visent à promouvoir la potentialité intellectuelle Béninoise et montrer aux étrangers la valeur du pays à travers sa culture et les nouveaux monuments qui y sont érigés. Il faut notifier que le Bénin a adhéré officiellement la World Physiotherapy en 2015, 64 ans après sa création. Le 11e congrès région Afrique de World Physiotherapy était prévu se tenir en 2020 mais n'a pas été effective compte tenu de la crise sanitaire du COVID-19.