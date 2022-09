Accusé de viol, les premières révélations ne sont pas favorables pour l’insulteur public Kalifone Sall. Il court d'énormes risques après la confrontation avec sa victime présumée d'après les sources locales. Après les accusations de la mannequin sénégalaise Adja Thiaré Diaw, résidant en France, Kalifone est également accusé d’abus s3xuels par Mariama. Il s'agit de celle qui accompagnait la victime présumée du viol, le jour de cet incident. Cette femme a confié aux gendarmes avoir subi la veille du viol, des gestes déplacés de la part de cet homme mis en cause.

Kalifone Sall résidant en France est poursuivi pour viol, séquestration, coups et blessures volontaires contre Adja Thiaré Diaw. ‹‹ Elle présente des tuméfactions au visage et au niveau des lèvres. Elle porte aussi des ecchymoses et des blessures aux bras et au dos ››. La victime détient un certificat médical attestant d’une Incapacité temporaire de travail de huit jours, suite à cette scène indésirable.

Cet homme qui traitait l’opposant Ousmane Sonko de “violeur” s'est également retrouvé dans les mailles de la justice pour des faits de viol. Kalifone Sall a été épinglé par les gendarmes de la brigade de Ouakam dans la nuit du jeudi 23 septembre. La victime a déclaré que son bourreau s'est mis à la battre dès qu'elle s'est opposée à son jeu, après qu'il l'ait embrassée avec des attouchements.

‹‹ Arrivée dans mon quartier, lorsque j’essayais de prendre mon téléphone, il a commencé à me frapper violemment. Il a enlevé ma perruque et l’a jetté derrière, ainsi que mon sac. Kalifone me frappait sans s’arrêter. Il m’a mordu le dos, les bras et le nez. J’avais un piercing au nez il y avait du sang partout sur mon visage. Il a déchiré mon slip et m’a traité de pute. Ses coups s’enchaînaient. J’ai réussi à déverrouiller la porte et j’ai crié. Il a essayé de me pousser hors de la voiture pour s’enfuir avec mon téléphone. Un gardien est arrivé. Il a vu que Kalifone me frappait sans s’arrêter. Il n’a rien fait. Je pleurais je le suppliais d’appeler la police et ma mère ››. Mais l'agent de sécurité ne voulait pas réagir parce qu'il craint la force de frappe et l'influence de Kalifone . La victime de l'insulteur public détient un certificat médical attestant des blessures occasionnées par les coups qui lui ont été infligés. Elle a également effectué des examens gynécologiques.