La formation politique de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade n’est d’accord avec la solution d’amnistie proposée par Macky Sall face aux ennuies judiciaires de Khalifa Sall et Karim Wade. Par le canal d’une déclaration qu’elle a faite sur la Rfm, Nafissatou Diallo, la secrétaire générale chargée de la communication du PDS (Parti Démocratique Sénégalais) a fait connaître la position du parti. Pour elle, la demande de Macky Sall n’est pas recevable parce que la culpabilité de Karim Wade n’est pas établie.

"Nous rejetons fermement..."

« La décision qu’il a prise, nous la rejetons fermement. Le parti démocratique sénégalais est solidaire de Karim Wade qui refuse catégoriquement l’amnistie. », lance dans un premier temps la chargée à la communication du parti de Wade. « Pour lui, l’amnistie c’est pour les coupables et les coupables sont ceux qui ont mis en place le complot d’Etat international mobilisant 27 pays dans le monde. Et ces 27 pays ont dit qu’ils n’ont rien vu de suspect sur Karim Wade. Ils ont détruit des familles, des noms, la dignité de personnes. Ce sont eux les coupables et se sont eux qui méritent une amnistie », a-t-elle poursuivi.

Dans le cadre du dialogue national...

Elle fait notamment savoir que le Parti Démocratique Sénégalais tient au règlement de détournement ou d’enrichissement illicite dont Karim Wade est accusé. Rappelons que selon le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 28 septembre 2022, le président de la République qui abordait la question sur la consolidation du dialogue national et l’ouverture politique, a « demandé au Garde des Sceaux, Ministre de la justice d’examiner, dans les meilleurs délais, les possibilités et le schéma adéquat d’amnistie pour des personnes ayant perdus leurs droits de vote. »