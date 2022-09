Dans un contexte où la guerre en Ukraine continue de faire rage, la France compte augmenter son budget pour la défense afin d’acquérir de nouvelles armes. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une déclaration du cabinet du ministère des Armées lors d'un briefing ce mardi 27 septembre. En 2023, le budget des Armées devra ainsi atteindre 42,9 milliards d'euros. Une augmentation de 3 milliards s’observera chaque année jusqu’en 2025.

185 avions de combat d'ici 2030

Dès l’année prochaine, la France lancera la commande d’une multitudes d’armes tant pour l’armée de terre, de l'Air et de l'Espace que pour la Marine. On retient qu’une importante commande de rafales sera effectuée. Il s’agit d’un total de 42 Rafale. Selon une déclaration qui a été faite par le général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace (CEMAAE) en février dernier, d’ici 2030, l’armée de l’air devra détenir 185 avions de combat. La Marine aura pour sa part, deux lots de missiles (Exocet et Aster 30), 3 moyens de lutte anti drones et la mise à hauteur du porte-avions Charles De Gaulle.

8000 fusils d'assaut HK 416...

L’armée de terre quant à elle aura droit à de nouveaux moyens. Il est prévu la commande de de 420 blindés Serval, 22 hélicoptères de manœuvre, 8000 fusils d'assaut HK 416 et un lot de missile moyenne portée. « Le renflouage de ces stock est programmé par le détail est classifié pour ne pas que ces informations puissent être utilisée par des états compétiteurs », a noté le cabinet du ministre tout en précisant qu’un stock de munitions sera reconstitué.