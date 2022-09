La Corée du Sud s’est exprimée sur l’utilisation d’armes nucléaires par sa voisine du nord. Concernant cette question, Séoul a mis en garde, ce mardi 13 septembre 2022, Pyongyang contre son recours à ces dernières. D’après la Corée du Sud, si le pays de Kim Jong-Un s’engage sur cette voie, cela la placerait sur une « voie d’autodestruction ». A en croire le ministère sud-coréen de la Défense, la législation récente adoptée par la Corée du nord sur l’utilisation des armes nucléaires, ne ferait qu’accentuer davantage son isolement. Il a par ailleurs souligné que cela pousserait Washington et Séoul à « renforcer davantage leurs capacités de dissuasion et de réaction ».

Séoul pourrait renforcer ses capacités de représailles massives

« Nous prévenons que le gouvernement nord-coréen serait confronté à la réponse écrasante de l'alliance militaire sud-coréenne et s'engagerait sur la voie de l'autodestruction s'il tentait d'utiliser des armes nucléaires » a fait savoir Moon Hong Sik, porte-parole par intérim du ministère sud-coréen de la Défense. Toujours selon le ministère, afin de dissuader la Corée du Nord de recourir aux armes nucléaires, Séoul pourrait de son côté renforcer de manière considérable ses capacités de représailles massives, sa défense antimissile et son plan d’attaque préventif. Cela, tout en recherchant un plus grand engagement de sécurité des États-Unis pour défendre son allié avec tous les moyens disponibles, y compris le nucléaire.

Notons que les propos de la Corée du Sud interviennent quelques jours après que la Corée du Nord ait légiféré une nouvelle disposition qui lui permettrait d’utiliser à titre préventif ses armes nucléaires. Pour rappel, selon les informations données le vendredi 9 septembre 2022 par les médias officiels d’Etat, il s’agit précisément d’une loi qui déclare « irréversible » le statut de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire. Elle donne également l’autorisation au pays de réaliser une frappe atomique préventive. D’après l’agence d’Etat KCNA, la nouvelle disposition permettra à Pyongyang de déclencher une frappe nucléaire « automatiquement » et « immédiatement » afin de neutraliser les forces hostiles, dans le cas où le pays viendrait à être menacé par une puissance étrangère.