C'est un discours qui aura retenu l'attention des africains à la tribune de l'ONU. Il ya quelques jours, le premier ministre malien par intérim a tenu un discours dans lequel il s'en est pris à la France, à l'ONU, mais aussi aux présidents ivoiriens et nigériens. Deux chefs d'état africains qui critiquent ouvertement le pouvoir malien. Après avoir qualifié le pouvoir Macron de junte, il a jeté son dévolu sur le pouvoir au Niger. Concernant le président nigérien, la phrase du ministre malien ne sera pas passée inaperçue. Et pour cause, Abdoulaye Maïga affirme que le président Bazoum n'est en réalité pas nigérien, ravivant ainsi une ancienne rumeur.

«M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger... Nous savons que le peuple nigérien frère du Mali se distingue par des valeurs sociétales, culturelles, réligieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un nigérien, son comportement nous réconforte totalement dans notre constat» a entre autres déclaré M. Maïga. Pour rappel, l'opposition nigérienne avait accusé celui qui était alors candidat à la présidence, Mohammed Bazoum, d'avoir fourni un faux certificat de nationalité.

Même si la Cour constitutionnelle a jugé cette requête non fondée, cette accusation a quant elle traversé les temps même si le principal concerné est depuis lors devenu président. D'origine arabe, cette attaque passe mal dans une partie du Niger. Mais il faut dire que pour le Mali, il ne s'agit que d'une réponse à la hauteur de l'affront du président Bazoum qui s'en est souvent pris au pouvoir malien.

