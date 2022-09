La liste définitive des admissibles au concours du recrutement des élèves agents de police a été affichée hier mardi 6 septembre après délibération et proclamation sur toute l'étendue du territoire national. Un total de 1300 élèves agents va donc participer à l'étape suivante qui consiste à faire la visite d'aptitude médicale. Ce concours est autorisé par le gouvernement du Bénin au titre de l'année 2022 et prévoit un total de 2000 agents de police recrutés.

Selon un communiqué du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 05 septembre dernier, les 1300 élèves peuvent se présenter dans les centres de santé de la police républicaine pour la visite médicale à partir de demain 08 septembre 2022. Les élèves agents de police du département de l'Alibori, l'Atacora, le Borgou ou le Donga ont du jeudi au vendredi pour passer cette étape. Ceux du Couffo, Mono, Plateau, Zou et des Collines vont se rendre dans les centres de santé les lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 septembre. Quant à ceux de l'Atlantique, le Littoral et l'Ouémé, la visite peut se faire du lundi 15 au mardi 20 septembre prochain. Enfin, les retardataires seront attendus les mercredi 21 et jeudi 22 septembre 2022.