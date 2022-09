Après une longue trêve due au covid-19, l’association des journalistes et communicateurs spécialisée sur les questions agricoles Glé Xô renoue avec ses bootcamps. Mardi 06 septembre dernier, elle a visité deux plantations de banane plantin dans la commune d’Allada. Ce fut l’occasion pour les participants de connaître les spécialités de la culture de « Gnivlan » et « Aloga jaune », deux variétés de plantin et les avantages liés à leurs productions.

Ce mardi 06 septembre, les journalistes de l’association Glé Xô et quelques cadres du ministère de l’agriculture ont visité deux bananeraies érigées dans l’arrondissement d’Avakpa dans la commune d’Allada. Après un parcours tortueux entre des champs de manioc, de tomate et de canne à sucre, la délégation arrive au village Adjohoun Hêssa où elle visite deux plantations de banane.

René Tokannou, responsable du pilier développement des chaînes de valeur du projet Initiative Agriculture biologique et écologique (EOA en Anglais) accueille la délégation. Porté par l’Union Africaine et présent dans neuf pays africains, ce projet s’intéresse au Bénin à trois spéculations que sont le soja, la tomate et la banane. Concernant cette dernière, René Tokannou explique que cela concerne les variétés « Gnivlan » et « Aloga Jaune » biologiques.

La production intensive et biologique de ces espèces de bananes plantain s’aligne sur des paramètres de production précis et interdépendants. En effet, contrairement à la pratique la plus courante chez les paysans qui mettent en terre 1000 plants de bananiers à l’hectare (soit 3 m x 3m), le projet EOA a opté pour une densité de 2 m x 2m, ce qui permet d’obtenir 2500 plants/ha.

En ce qui concerne le travail du sol, il consiste à faire l’essouchage et la trouaison. À cette étape, on réutilise en priorité la terre de surface réputée plus fertile que celle de profondeur à laquelle on ajoute des amendements. Puisqu’il s’agit d’une production biologique, René Tokannou préconise l’utilisation du compost, des fientes de volailles et tout autre fertilisant organique.

Pour huit trous préparés pour les plantules de bananier, il faut un sac de 50 kg de fientes. Ensuite, il y a l’arrosage, le mélange de la terre et de la matière organique pendant 10 à 15 jours afin de réguler la production de la chaleur due à la décomposition dans les trous. Les plantules obtenues par la technique des Plants Issus de Fragments de tiges(PIF) sont d’abord mises une première fois dans des germoirs. Lorsqu’elles ont trois feuilles, elles sont retirées de ces germoirs pour des pots où elles poursuivent leur croissance sous des ombrières.

Au bout de trois mois, ces plantules suffisamment matures sont mises en terre. L’entretien de la culture se résume à l’arrosage qui s’effectue tous les deux jours. Ici, la disponibilité de l’eau est un facteur onéreux et prépondérant de production de la banane plantain. À moins de disposer d’une source naturelle et abondante d’eau, le projet EOA Bénin recommande de réaliser un forage alimenté par l’énergie solaire.

Parlant de la rentabilité de cette filière, René Tokannou explique qu’au bout d’un an, on peut effectuer un chiffre d’affaires de 15 à plus de 24 millions de Francs CFA en trois récoltes. Par ailleurs, la commercialisation des rejets constitue une autre source de recette non comptabilisée. Considérant l’investissement et l’attention que nécessite la plantation de cette variété de banane performante et résistant aux ravageurs, les experts du projet EOA recommandent le recours à un crédit à long terme.

Selon ceux-ci, les éléments de coût pour l’installation d’une plantation de banane « Gnivlan » s’élèvent globalement à 9 millions de francs CFA par hectare. Ce budget prend en compte l’achat des intrants, l’installation du système d’irrigation solaire et la main d’œuvre. Au bout de deux récoltes, l’entrepreneur peut alors rembourser le crédit contracté dans un intervalle de deux ans au plus.