Plusieurs nominations ont été prononcées en Conseil des ministres ce mercredi 21 septembre 2022, au Ministère de la Santé et au Ministère de la Justice et de la Législation. Au ministère de la Justice et de la Législation: Après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. A la Chancellerie: Directeur des Affaires civiles et des Sceaux : Monsieur Camille Aristide FADE

Dans les juridictions

A la Cour de Répression des Infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) Conseiller, cumulativement avec ses fonctions de président du tribunal de première instance de 2ème classe de Comè : Monsieur Ehounsa Fortunato KADJEGBIN Assesseur à la Chambre de jugement des infractions à raison du sexe : Madame Bénédicte Stella Dolorès TAKOLODJOU

Au tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou Juge du 2ème cabinet d’instruction cumulativement avec ses fonctions d’assesseur à la CRIET : Madame Islamiath Alakè Konirêgni MOUSTAPHA

Au tribunal de première instance de 1ère classe de Porto-Novo 3ème substitut du procureur de la République : Monsieur Enagnon Sikirou RAFIOU

Au tribunal de première instance de 1ère classe de Parakou Juge au tribunal : Monsieur Ganiou BODI

Au tribunal de première instance de 2ème classe d’Abomey-Calavi Juge du 2ème cabinet d’instruction : Monsieur Tédé Pacôme FALANA 2ème substitut du procureur de la République : Madame Souhaïlatou TOURE IDRISSOU

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Ouidah Président du tribunal : Madame Tonami Sandrine Muriel MONGBO

Au tribunal de première instance de 2ème classe d’Allada Juge au tribunal : Monsieur Amènouglo Fidèle ZIVON

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Pobè Juge au tribunal : Madame Chimène Sèhigbénan Joanita LOKOSSOU

Au tribunal de première instance de 2ème classe d’Abomey Juge au tribunal : Monsieur Euloge Philibert Mahutin Comlan QUENUM

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Lokossa Juge au tribunal : Monsieur Ahissou Jérôme HOUNDJENOUKON

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Natitingou Juge au tribunal : Monsieur Abidémi Isidore KPOGNIHOUE

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Kandi Substitut du procureur de la République : Monsieur Gbètondji Bienvenu DJOSSOU

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Savalou Juge au tribunal : Monsieur Crespin Anselme NOUWAKPO

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Comè Juge au tribunal : Madame Astrid Véronique Fifamè DEGUENON

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Dassa-Zoumè Juge au tribunal : Monsieur Belami Esquil SOUDE

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Malanville Substitut du procureur de la République : Monsieur Towanou Cyriaque ATANNON



Au ministère de la Santé