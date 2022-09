Au moins 35 personnes ont été tuées et 37 autres blessées après qu’un véhicules d’un convoi a explosé au contact d’un engin improvisé dans le nord du Burkina Faso, entre les villes de Djibo et de Bourzanga. C’est ce qu’a fait savoir lundi l’Agence France-Presse se référant au communiqué du gouverneur de la région du Sahel Rodolphe Sorgo. "Un des véhicules transportant des civils dans ledit convoi a explosé au contact d'un engin explosif improvisé. Le bilan provisoire à 17H00 (GMT et locales) fait état de 35 morts et 37 blessés, tous civils", est-il indiqué.

Comme l’a rapporté l’AFP, ces convois, escortés par l'armée, "ravitaillent des villes du nord soumises à un blocus de groupes jihadistes". Le Burkina Faso reste l'épicentre des activités terroristes en Afrique de l'Ouest depuis 2015. Deux grands groupes terroristes internationaux opèrent dans le pays, dont l'État islamique dans le Grand Sahara, une structure de l'État islamique*, et Ansar al-Islam.