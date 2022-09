L'Ong Échelle Bénin et l'association des anciens Yali du Bénin en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique ont procédé, le jeudi 15 septembre 2022, au lancement du camp d'été dénommé Benin Next Generation of community Leaders Fellowship au profit des élèves de la commune de Djougou. C'est le collège d'enseignement général 1 de cette commune qui a abrité les festivités.

Impacter les élèves des communautés reculées et faire d'eux des agents de changement pour leur communauté. Telle est la vision du projet Benin Next Generation of community Leaders Fellowship à l'endroit de la jeunesse béninoise en général et des élèves en particulier. Pour le secrétaire général de l'Ong Échelle Bénin, Léonce Gamaï, la formation des jeunes s'avère nécessaire afin de permettre à cette couche d'être mieux aguerrie pour aider leurs communautés à gérer les problèmes. Ils sont au total 40 élèves dont 20 filles sélectionnées pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 et proviennent des communes de Grand-Popo et de Djougou. Ils ont été sélectionnés parmi les 3 meilleures filles et 3 meilleurs garçons des classes de seconde des lycées et collèges des deux communes qui ont été ensuite soumis à un test avant de se voir définitivement retenus. Ces jeunes seront formés en développement personnel, à l'engagement civique communautaire et en entrepreneuriat. Il s’agit d’une initiative de l’Ong. Il faut noter qu'à Djougou, les jeunes, après le camp d'été, seront initiés en art oratoire et en littérature digitale et accompagnés dans leur cursus scolaire par une bourse d'appui (scolarité et fournitures scolaires) pour cette rentrée scolaire. Aussi, seront-ils suivis par des mentors et disposeront d'un plan de développement individuel. D'après le point focal communal du projet Noks Banda. Tout en remerciant les initiateurs de ce projet, le Maire Abdoul Malik Séibou a exhorté les récipiendaires à être des modèles dans leur classe pour réellement impacter leur communauté. Aux parents des jeunes élèves sélectionnés, l'autorité municipale a demandé le suivi des enfants afin de faire d'eux des hommes nouveaux dont le Bénin a besoin et aussi pour la pérennité du projet.