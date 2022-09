Après la révélation de la naissance de leur deuxième enfant, le couple formé par Serey Die et Josey a occupé l'actualité ivoirienne pendant plusieurs semaines. Plusieurs internautes félicitant le couple, d'autres s'en prenant à Josey l'accusant d'avoir brisé le foyer du footballeur. Mais ce dernier a toujours soutenu la mère de ses enfants sur la toile et n'a pas hésité à clasher tous ceux qui s'en prenaient à elle.

Récemment des photos du couple publiées sur facebook ont fait le tour de la toile. Mais selon certaines indiscrétions il s'agissait d'une cérémonie organisée pour le nouveau venu de la famille. Une occasion offerte aux détracteurs de Josey qui s'en sont donnés à coeur joie. Cette dernière n'a pas hésité à s'en prendre à eux dans un post publié sur la toile et aux allures plutôts vulgaires.

"Vous êtes trop marrants. Ko Karma, Ko demain Eeehhh (...) Vous n’êtes personne pour me dicter mes choix et ma vie. Un homme c’est pas une pompe à lavement qu’on vole comme dans les bas quartiers. Si vous avez trop mal, sucez le courant. Il n’y a rien de ridicule à cela et je n’ai aucune honte à vous le crier. Même en chanson, je vous le dirai. Vous n’êtes ni maîtres de ma vie ni décideurs quelconques de ma destinée (...) Quand vous êtes touchés, vous imaginez : " Oohh elle a honte " loooolll … honte de quoi ? Vous faites trop rigoler. Bandes d’hypocrites. Consolez vous de vos spéculations et continuez de vous m-a-s-turber sous mes photos." a-t-elle entre autres déclaré. Elle a dans la foulée publié un nouveau morceau intitulé Coup de gueule. Une opération bien montée pour certains.

Quelques heures plus tard, son compagnon, Serey Die s'est saisi des réseaux sociaux pour adresser un joli message à sa douce, histoire de lui montre son soutien indéfectible. "QUEENY mets toi ici Ne répond plus à rien, concentres-toi sur ton travail, les enfants et tes fans qui te témoignent un amour inconditionnel. En attendant que le karma qui a été prophétisé par les enfants très saints de DIEU s'abatte sur nous profitons car tout est éphémère et la vie est courte. PS: merci à vous qui lui donnez la force d'avancer, que DIEU vous bénisse... " a lancé la star à l'attention de la mère de ses enfants.