L’offensive russe en Ukraine a des conséquences en France. Pour cela, les autorités françaises avaient exhorté leurs citoyens à une diminution de leur consommation d’énergie. Dans ce cadre, la Tour Eiffel s’illuminera moins que d’habitude. Il s’agit d’une initiative de la mairie de Paris, qui a décidé d’éteindre les lumières de la tour une heure plus tôt que d’habitude. Actuellement, cette dernière est éclairée jusqu’à une heure du matin, mais pourrait passer à 23h45. Avec une telle décision, la municipalité souhaite donner le bon exemple, même si selon les analystes, ce serait peu d’énergie qui serait économisée. En effet, l’éclairage nocturne constitue 4% de la consommation annuelle de la Tour Eiffel.

Près de 92 000 kw d’économie par an

En éteignant donc les 336 projecteurs 1h15 plus tôt chaque jour, cela revient à économiser près de 92 000 kw par an. Notons que ce projet de la mairie de Paris intervient après le discours du président français Emmanuel Macron à ses compatriotes, suite au renforcement des tensions avec la Russie. Alors qu’elle fait face à diverses sanctions, Moscou est accusé d’utiliser les moyens énergétiques pour affaiblir l’Europe. Confrontée à cette situation, le locataire de l’Elysée avait appelé ses concitoyens à « acheter » et « consommer » français afin d’assurer la sécurité alimentaire.

« On a besoin de tous nos compatriotes »

« Nous traversons une période très particulière, grave, difficile, qui suppose la mobilisation de tous », avait déclaré Emmanuel Macron dans un discours devant des jeunes agriculteurs à Outarville (Loiret), dans la Beauce. « Cette souveraineté agricole et alimentaire est absolument indispensable, c'est la mère des batailles. On a besoin de tous nos compatriotes pour qu'ils comprennent que acheter français, consommer français, aimer notre agriculture, c'est la clé pour garder cette souveraineté et ne pas se réveiller demain avec la gueule de bois » avait-il poursuivi. Ces propos interviennent plusieurs semaines après que le président avait signalé un changement majeur à venir en France : « la fin de l’abondance ».