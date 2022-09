A la mort de la reine Elisabeth II, celui qui était alors appelé prince Charles a accédé au trône. On l'appelle désormais le Roi Charles III. Son monogramme a été dévoilé hier lundi et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait sensation sur les réseau. Surtout en raison de sa surprenante ressemblance avec la propre image de marque de Cristiano Ronaldo, la star de Manchester United. Ce logo a été créé avec les initiales du joueur et de son numéro de maillot. La marque CR7 est utilisée pour une multitude de mentions, notamment des sous-vêtements, des parfums et des chaussures en cuir.

Composé des initiales de son nom Charles et du titre Rex

Le monogramme du monarque, publié hier par le palais de Buckingham est composé des initiales de son nom Charles et du titre Rex –mot latin qui signifie roi – ainsi que du chiffre romain III et d'une représentation de la couronne Tudor en référence à son grand-père George VI. Le monogramme est la propriété personnelle du roi et a été choisi par lui personnellement parmi une série de dessins préparés par le College of Arms. Hormis le logo de Cristiano Ronaldo, le monogramme du roi Charles III a également été comparé au blason du Real Madrid, un club qui a compté dans son effectif, le portugais, pendant 9 ans.

Egalement comparé au logo des Rockies du Colorado

Des similitudes ont aussi été trouvées avec le logo de l'équipe de baseball des Rockies du Colorado, ainsi qu'un ancien badge du Rangers FC. Le monogramme est certainement mieux connu pour apparaître sur des articles tels que les boîtes aux lettres et la signalisation de l'État, mais il est également utilisé par les ministères et par la maison royale pour affranchir le courrier. Les premières lettres à affranchir avec le nouveau monogramme du Charles III sont triées au Court Post Office de Buckingham Palace à Londres.