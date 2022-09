Plusieurs années après le décès de la star Michael Jackson, son ex-épouse et ancienne assistante du dermatologue Arnold Klein a fait savoir dans une vidéo qu’elle était en partie responsable du drame. Dans un nouveau documentaire pour Fox TV, Debbie Rowe en pleure déclare qu’elle aurait dû faire plus pour maintenir en vie la star américaine. « J'aurais dû faire quelque chose et je ne l'ai pas fait. Il y a un certain nombre de personnes qui sont mortes de la toxicomanie et d'une certaine manière j'en faisais partie. », a déclaré la mère porteuse des deux aînés de Jackson, Prince et Paris.

« J'étais fondamentalement aussi mauvais que lui (Klein) et je suis vraiment désolé d'y avoir participé. », a-t-elle déclaré dans la vidéo. Ces mots qui interviennent plusieurs années après le décès de la star planétaire font également suite aux accusations que la femme avait portées contre le dermatologue Arnold Klein. Au cours d’un procès sur la mort de Michael Jackson, Debbie Rowe avait accusé le professionnel de la santé d’avoir habitué le défunt à ce produit.

Le médecin qui est décédé en 2015 aurait fourni une dose élevée d’analgésiques puissants à Jackson. Debbie Rowe pour sa part avait dans l’entourage de l’interprète de Thriller plusieurs casquettes. Avant de devenir la compagne de la star, les médias l’ont identifié pendant des années comme étant son infirmière. Elle était également l’assistante du dermatologue Arnold Klein alors qu’il prodiguait des soins au musicien. L’union entre Debbie Rowe et Michael Jackson aurait été célébrée au Sheraton on the Park Hotel le 13 novembre 1996. Elle aura pris fin en 1999.