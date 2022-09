Le nouveau maire de Dakar, Barthélémy Dias, sera jugé mercredi 21 septembre 2022. Ouvert le 18 mai dernier par la Cour d'appel et renvoyé au 21 septembre, ce procès fait suite à l'appel fait par Barthélémy Dias après avoir purgé sa peine dans l’affaire du meurtre de lutteur Ndiaga Diouf. L'homme politique souhaite laver son nom des souillures liées à ce dossier.



En effet, les faits remontent à décembre 2011 où la mairie de Sicap-Mermoz a été attaquée par des nervis. Il y a eu des échanges de tirs qui ont occasionné le décès de Ndiaga Diouf. Trois autres personnes ont été blessées dans ces circonstances. À l’époque, Barthélémy Dias avait confié avoir tiré deux coups de sommation. ‹‹ Ils étaient trop nombreux. J’ai ouvert le feu sur la foule. Ils étaient armés et nous nous sommes battus pendant une demi-heure. Et effectivement, si je ne me trompe pas, deux ou trois personnes sont tombées ››, avait-il déclaré.

En 2017, Barthélémy Dias a été condamné en première instance, à deux ans de prison dont six mois fermes, pour coups mortels. L'accusé après avoir purgé sa peine en détention préventive, a voulu être édifié. Dans cette affaire, il ‹‹ se considère comme l’agressé et non l’agresseur ››. Mercredi prochain, la Cour d’appel se chargera de montrer s'il a tort ou raison.



L’autopsie du corps du défunt a révélé que « la balle qui a été fatale à Ndiaga Diouf est de calibre 9mm. Elle aurait été tirée d’une arme à feu de marque ‹‹Taurus ››, un pistolet de fabrication brésilienne». Selon le médecin légiste, rapporté par la presse locale, soit Ndiaga Diouf devait être en fuite, soit il était presque couché lorsqu'il avait reçu la balle. «Il ressort de l’autopsie que la victime Ndiaga Diouf a été atteinte au dos, précisément à hauteur des reins. La balle, entrée par les reins, a pris une trajectoire ascendante dans le sens de la région du cœur».