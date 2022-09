Triste nouvelle pour les fans de Tanya Pardazi. La tiktokeuse originaire de Toronto au Canada et âgée de 21 ans est décédée, suite à un saut en parachute. Le drame s’est produit le 27 août 2022, à Innisfil dans la province canadienne d’Ontario. Selon les informations de plusieurs médias américains, la reine de beauté a été victime d’un type d’accident qui lui a été fatal. Il s’agissait de son premier saut en parachute. D’après les professionnels du parachutisme, la tiktokeuse n’aurait pas su gérer l’ouverture à temps de son parachute. En conséquence, elle a dépassé l’altitude qu’il faut pour se poser en toute sécurité. Suite à l’accident, elle a été vite transportée en urgence dans un hôpital pour recevoir les soins adéquats. Cependant, elle a succombé à ses blessures.

« Cela fait quelques jours, et je n'arrive toujours pas à y croire »

Le décès de Tanya Pardazi a fait réagir plusieurs de ses nombreux fans. « Je pensais que c'était une blague. Cela fait quelques jours, et je n'arrive toujours pas à y croire » a déclaré une internaute, entre autres. Notons que la mort de la tiktokeuse de 21 ans intervient moins d’un an après la disparition de la star de TikTok, Gabriel Salazar, connu sous le nom de GabeNotBabe. Ce denier âgé de 19 ans est mort dans une course poursuite avec les forces de l’ordre. Le drame a eu lieu, le dimanche 26 septembre 2021, à San Antonio, dans l’Etat américain du Texas. Le jeune homme avait refusé de se faire contrôler par la police et a par la suite pris la fuite, entraînant une course poursuite.

Les trois autres personnes se trouvant dans le véhicule ont également perdu la vie dans ce tragique accident. Les autorités ont été prévenues de l’accident aux environs de 1h20. Le bureau du shérif du comté de Zavala a confirmé que le conducteur d’une voiture Chevrolet Camaro de couleur blanche avait refusé de se soumettre à un contrôle de police. Dans une interview accordée au média américain Entertainment Tonight, le policier qui était impliqué dans cette course poursuite a donné davantage de détails sur l’accident. D’après lui, la voiture conduite par Gabriel Salazar avait subi un violent choc. Le véhicule s’était en effet renversé, puis a pris feu. La nouvelle du décès de la star de TikTok a créé une onde de choc auprès de ses fans, qui se sont mobilisés pour aider ses parents à organiser les funérailles.