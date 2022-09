L’année prochaine, le monde risque de faire face à une pénurie d’alimentation pour la planète, a annoncé mardi sur la chaîne NHK la directrice régionale du Programme alimentaire mondial (PAM) pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord Corinne Fleischer. "Cette année, nous sommes confrontés au problème de l’impossibilité d’acheter des produits alimentaires en raison de la hausse des prix des produits agricoles. Or, l’année prochaine, nous pouvons nous retrouver dans une situation où l’alimentation nous manquera et nous ne pourrons plus nourrir toute la population de la planète", a-t-elle déclaré.

Parmi les raisons qui expliquent cette tendance, Corinne Fleischer a cité la situation autour de l’Ukraine, la baisse des exportations des engrais russes et la hausse de leurs prix, ce qui empêche les fermiers d’exercer leur activité. Mme Fleischer a ajouté que les inondations au Pakistan ou la sécheresse en Chine pouvaient également exercer une influence négative sur les livraisons mondiales. (Tass)