Dans un communiqué en date du jeudi 29 septembre 2022, le ministre d'Etat chargé de l'économie et des finances Romuald Wadagni s'est adressé aux propriétaires et présumés propriétaires des parcelles situées dans le périmètre de 80 hectares à Togbin (Zone 4 et autres). Il les invite à déposer leurs actes de propriété ou de présomption de propriété dans les bureaux des mairies d'Abomey-Calavi, de Ouidah et dans les Arrondissements de Godomey et d'Avlékété entre le lundi 03 octobre et le mercredi 02 novembre 2022. En effet, ces personnes seront expropriées dans le cadre d'un projet gouvernemental qui vise l'aménagement du périmètre de 80 hectares en question.

Il en appelle à leur sens de responsabilité

Le ministre des finances Romuald Wadagni est le président de la commission d'expropriation au Bénin. Les actes de propriété demandés aux propriétaires et présumés propriétaires terriens sont : le titre foncier, la convention de vente, l'attestation de recasement, le certificat administratif, deux photos d'identité, une copie légalisée de la pièce d'identité, Numéro IFU et un relevé d'identité bancaire. L'objectif est d'indemniser ces personnes après contrôle.

Le ministre d'Etat rend responsable les personnes susvisées des conséquences et déconvenues qui en découleraient si elles ne se manifestaient pas dans les délais fixés. Il en appelle à leur sens de responsabilité pour la mise en œuvre des procédures d'expropriation telles que prévues par la législation foncière et domaniale au Bénin.