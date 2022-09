En Europe, les attentats ou projets d'attentats sont en recul depuis 2020. Il y en a eu 57 cette année-là contre 15 en 2021. La France qui a souvent été la cible de ces attaques, ces dernières années, ne baisse pas pour autant la garde puisque selon le ministre de l'intérieur, des personnes essaient toujours de mettre à mal la sécurité publique. "Depuis l'année dernière, six attentats ont été déjoués par les services de renseignement" a déclaré Gérald Darmanin, dans un entretien accordé à BFM TV. Il ajoute qu'il y a cependant eu deux attentats réussis sur le sol français.

Des "individus autoradicalisés... sans lien avec une organisation terroriste extérieure"

La menace vient à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, poursuit le locataire de Beauvau:" Nous avons de plus en plus de signalement...Nous considérons qu'il y a des faits concordants qui poussent à penser que (la menace extérieure) peut revenir sur le territoire français comme nous l'avons connu pour le Bataclan" . Il fait tout même remarquer que la menace intérieure, endogène, est la plus préoccupante parce que les auteurs ne sont pas souvent connus des services de renseignement et s'autoradicalisent.

Les moyens qu'ils utilisent pour passer à l'acte ne sont également pas sophistiqués. Il s'agit de couteaux par exemple, explique Gérald Darmanin. Ces "individus autoradicalisés...donc sans lien avec une organisation terroriste extérieure" étaient impliqués dans les six attentats déjoués et les deux réussis en France depuis l'année dernière. Un seul était connu des services de renseignement, donc fiché S, explique l'autorité.