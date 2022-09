Certains partis politiques français seraient financés par la Russie. C’est du moins la bombe lâchée ce lundi 19 septembre par l’ex-ambassadeur de France en Russie, Jean-Maurice Ripert alors qu’il était invité par la chaîne de télévision LCI. Le diplomate français n’a tout de même pas voulu citer les formations politiques qui auraient pu s’adonner à ce jeu. Il s’est contenté d’affirmer que ce sont des faits avérés dans un contexte où la Russie est embarquée dans une guerre avec l’Ukraine. Pour lui, c’est une pratique connue de tous.

Ils "ne repartaient pas les mains vides"

« Je peux simplement témoigner, je prends mes responsabilités, je suis à la retraite : quand j’étais ambassadeur de France en Russie, personne n’ignorait qu’un certain nombre d’hommes et de femmes politiques français d’un certain bord venaient et ne repartaient pas les mains vides », déclare-t-il dans un premier temps avant d’être plus précis suite à une relance du journaliste. Il a formellement répondu par l’affirmative quand le journaliste Darius Rochebin a demandé s’il s’agissait de l’argent frais. Les mots de cet ancien ambassadeur français n’ont pas manqué de susciter des réactions sur les réseaux sociaux.

Le Rassemblement National?

Certains internautes ne sont pas allés par quatre chemins pour soupçonner les responsables du Rassemblement National de ces faits. « Partout en Europe et notamment en France, des hommes et des femmes politiques ont fait à intervalle régulier le voyage de Moscou. La plupart sont d’extrême droite. Ils n’ont de ce fait aucune légitimité à s’exprimer sur la guerre d’Ukraine », a déclaré la députée européenne macroniste Nathalie Loiseau sur le sujet. Nombreux sont les internautes qui ont tout de même réclamé l’ouverture d’une enquête suite aux mots de Jean-Maurice Ripert qui est resté en poste entre 2013 et 2017.