La police française a encore compté un suicide, dans le rang de ses agents. Il s’agit en effet, d’une policière qui s’est donnée la mort à son domicile. Le drame s’est produit, le jeudi 15 septembre 2022. L’agent de police du nom de Géraldine B. travaillait au commissariat de Blois, dans le département de Loir-et-Cher, précisément à l’unité de police-secours de nuit (UPS). Par ailleurs, la quinquagénaire était âgée de 52 ans et était aussi mère de famille. Il faut dire qu’il y a de plus en plus de suicides dans la police française, puisqu’il s’agit du 34e depuis le début de cette année 2022. A la fin du mois d’août dernier, c’était un policier âgé de 29 ans qui s’était donné la mort. Il était en fonction au commissariat d’Argenteuil, dans le département du Val-d’Oise.

Un policier s’était suicidé en janvier

Pour rappel, au cours du mois de janvier dernier, un autre policier s’était suicidé en se jetant du toit d’un commissariat. C’était le jeudi 27 janvier 2022, que les faits se sont produits. En service au commissariat de Rennes, le policier informaticien, s’était jeté du toit du bâtiment du commissariat, au septième étage. Ce n’est que son corps sans vie qui a été découvert, quelques secondes après son acte, par ses collègues dans la cour intérieure du commissariat. Le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, a déclaré qu’un « magistrat du parquet de Rennes s'est rendu sur place dans le cadre de l'enquête en recherche des causes de la mort ».

Pour assister les collègues de la victime qui ont vu ce qui s’est passé, une cellule psychologique avait été mise en place. Pour les policiers, il s’agit d’un incident malheureux alors que plusieurs de leurs collègues ont déjà perdu la vie dans des circonstances similaires. En décembre 2021, un autre membre de la police de Rennes affecté à la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) s’était donné la mort. « Condoléances à la famille, amis et collègues de Dorian qui s'est suicidé à Rennes ce matin. Soutien à tous dans cette terrible épreuve », avait réagi le syndicat Unité SGP sur Twitter.