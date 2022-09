L'ancien président français François Hollande a comparé l'Union européenne à une machine à laver, soulignant son "effet blanchissant" pour les hommes politiques. "En fin de compte, l’Europe est une machine à laver qui blanchit tout politicien. Regardez Viktor Orban, tous les dirigeants lui tapent sur l’épaule, même s’il défend des positions totalement inacceptables d’un point de vue démocratique. La même chose se passe avec le premier ministre polonais", a-t-il déclaré dans une interview publiée dans le journal La Repubblica samedi, en réponse à une question sur la façon dont la chef du parti Frères d’Italie, Giorgia Meloni, serait reçue par l'UE si elle remporte les élections et est nommée chef du gouvernement.

"Si elle devient premier ministre, elle s'assiéra à la même table que les autres dirigeants et obéira aux règles existantes, sauf si elle provoque une crise", a ajouté l'homme politique français. Il n'a pas exclu que Meloni puisse causer quelques frictions au sein de l'UE, mais cela serait le résultat de défaillances internes. Selon M. Hollande, l'Italie souhaite obtenir des fonds de l'UE pour reconstruire son économie. Et toute tentative d'introduire la discorde ne serait qu'"une leçon pour d'autres comme le Brexit", déclare l'ancien président.

Le parti des Frères d’Italie, dirigé par Meloni, fait partie d'une coalition de centre-droit avec les partis Ligue et Forza Italia (Allez l’Italie!), qui devraient remporter les élections législatives du 25 septembre prochain. Dans le même temps, selon les derniers sondages d'opinion, les Frères d’Italie est la première force politique avec la cote la plus élevée (jusqu'à 25%). Selon l'accord intra-coalition, le parti ayant obtenu le plus grand nombre de voix désigne le candidat au poste de premier ministre. De cette façon, Meloni pourrait devenir la première femme à la tête d'un gouvernement italien. (Avec TASS)