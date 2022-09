Plusieurs djihadistes sont décédés en tentant de fuir des militaires qui menaient des opérations dans plusieurs villages au Nigéria. L’armée nigériane a en effet mené des raids aériens ainsi que des opérations terrestres afin de déloger des groupes djihadistes qui se trouvaient dans plusieurs villages situés le long de la rivière Yezaram. C’est au cours de ces opérations que les djihadistes, qui étaient dépassés, se sont enfuis en se jetant dans cette dernière. Cependant, une grande partie d’entre eux sont morts. Selon les informations données, ce lundi 5 septembre 2022 par des résidents et des sources sécuritaires, plus de cent djihadistes sont morts dans la rivière.

« Nos soldats ont pulvérisé les terroristes »

D’après un officier qui a requis l’anonymat, le jeudi 1er et le vendredi 2 septembre 2022, « plus de 100 terroristes sont morts, la plupart par noyade en essayant de traverser la rivière agitée ». Il a ajouté : « Nos soldats ont pulvérisé les terroristes avec des attaques aériennes et terrestres, les forçant à abandonner leurs positions ». L’officier a par ailleurs souligné que quatre militaires sont morts au cours de ces opérations. Notons que les propos de l’officier ont été confirmés par Bukar Grema, membre d’une milice anti-djihadiste. « La majorité des combattants de Boko Haram se sont noyés dans la rivière et leurs corps gonflés ont été retrouvés flottant à la surface samedi » a-t-il précisé.

Pour rappel, la mort des djihadistes intervient plusieurs jours après l’élimination de trois djihadistes de l’Etat islamique en Tunisie. L’information avait été rapportée par la station de radio Mosaïque FM citée par l'agence de presse russe TASS. Ceux-ci appartiennent au groupe Jound al-Khilafah. Selon cette dernière, l'opération a été menée dans le gouvernorat de Kasserine. Aucun autre détail n'avait été donné. Les forces de sécurité continuent de prendre des mesures pour identifier les derniers foyers de terrorisme dans le pays. Le groupe Jound al-Khilafah a prêté allégeance à l'organisation terroriste État islamique.