Le jugement de l’ancien président guinéen Moussa Dadis Camara et de onze membres de son gouvernement, accusés du massacre, il y a treize ans, de plus de 150 personnes dans un stade, s’est ouvert ce mercredi à Conakry, fait savoir ce mercredi le site guinéen Guinéenews. "La tenue de ce procès est une bonne chose. C’est une façon de faire pour que […] les victimes soient rétablies dans leurs droits et dans leur dignité", a déclaré, cité par le site, le président du Conseil national de la transition (CNT), Dansa Kourouma.

En décembre 2008, le capitaine Camara a dirigé un coup d'État militaire en Guinée et a été proclamé président du pays. En septembre 2009, 156 personnes ont été tuées dans un stade de Conakry lors d’une manifestation antigouvernementale. En décembre de la même année, Moussa Dadis Camara est devenu victime d’une tentative d'assassinat et a été emmené dans un hôpital au Maroc gravement blessé.

En janvier 2010, alors qu'il se trouvait à l'étranger, il a annoncé qu'il renonçait à la direction du pays et qu’il n’y reviendrait pas. Mais il est soudainement revenu en Guinée le 25 septembre, déclarant qu'il participerait au procès. Il clame son innocence et plaide non coupable du meurtre dans le stade. (Tass)