Sous l'initiative de la présidente de l'ONG DG Partners, Dorice Djeton Goudou, avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis, le projet Women Journalists For Investigation a été lancé. Suite aux étapes de sélection, les séances de formation se sont déroulées du 30 au 31 août 2022 à l'hôtel Assouka dans la commune d'Abomey-Calavi. Une vingtaine de femmes journalistes provenant de toutes les régions du Bénin a bénéficié de ce projet. Par les formateurs tels que Gérard Guèdègbé, Léonce Gamaï, et Falilatou Titi, elles en savent plus désormais sur les techniques et méthodes d'investigation, l'écriture journalistique en matière d'investigation et les dispositions pratiques pour un sujet d'investigation.

Cette initiative a été mise en place en vue de lever le mythe selon lequel, l'investigation journalistique serait le propre des hommes professionnels des médias. ‹‹ J'ai participé à plusieurs projets auxquels il fallait trouver des femmes journalistes qui s'intéressent à l'investigation. Cependant, le constat est qu'il est plus difficile de trouver autant de femmes que d'hommes dans ce domaine››, a déclaré Dorice Djeton Goudou. Alors, en tant que femme béninoise journaliste d'investigation ayant remporté plusieurs prix, elle a voulu mettre son expertise à la disposition des jeunes femmes journalistes qui ont un penchant pour l'investigation. ‹‹ Cette formation a été initiée principalement pour les femmes journalistes ayant une expérience professionnelle de cinq ans au plus parce que nous voulons travailler sur la fine fleur pour avoir une pépinière de jeunes femmes journalistes››. Pour la présidente de DG Partners ONG, Dorice Djeton Goudou, cette formation est une manière de montrer aux jeunes journalistes le chemin de la liberté et de l'indépendance. ‹‹Ce domaine du journalisme ouvre des portes à travers lesquelles elles peuvent gagner des prix, prendre des initiatives privées elles-mêmes ou avoir des sollicitations des structures ou institutions››, a-t-elle indiqué.

‹‹La connaissance est l'une des rares choses qui ne grandissent que lorsqu'on les partage››, a pour sa part ajouté M. Léonce Gamaï qui trouve que ces deux jours de formation ont été des moments de partage d'expérience, des séances très enrichissantes. Il s'est réjoui que les participantes aient montré une grande passion au métier et assez de détermination à aller très loin. Son plus grand souhait est que les bénéficiaires de ce projet arrivent à mettre en pratique toutes les connaissances qu'elles viennent d'acquérir pour devenir de bonnes journalistes d'investigation. Les femmes journalistes ainsi outillées n'ont pas manqué de témoigner toute leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Grâce au financement obtenu par le biais de ce projet, chacune d'entre elles compte aller au bout de la réalisation du sujet d'investigation qu'elle a proposé.