Entre Kylian Mbappé et Neymar, la hache de guerre n’est toujours pas enterrée. Selon des informations rapportées par la presse, le Brésilien n’aurait pas véritablement aimé l’attitude du prodige de Bondy au cours de la dernière rencontre avec la Juventus dans la soirée de ce mardi. L’attaquant français aurait visiblement manqué de servir Neymar par deux fois lors du match. Et la situation aurait suscité la saine colère de l’attaquant de la Seleção.

"ça va faire des problèmes"

Il aurait voulu éviter la polémique selon la publication faite par L’Equipe ce jeudi. Un employé du club francilien aurait demandé ainsi à Neymar s’il voulait s’exprimer à l’issue du match. C’est alors que le Brésilien a donné une réponse qui traduit visiblement son état. « Tu es sûr ? Parce que je si je parle ce soir… ça va faire des problèmes hein », aurait déclaré ironiquement le Brésilien selon les propos rapportés par L’Equipe. Cette situation intervient après après le penaltygate qui a défrayé récemment la polémique.

"Ils ne sont pas obligés d'être amis"

« Est-ce qu’il voit vraiment ses partenaires ? Je pense qu’il a vu Neymar mais qu’il a préféré frapper. Ils ne sont pas obligés d’être amis. C’est vrai que ça donne l’impression sur certaines actions qu’ils ne se voient pas ou font semblant. Le plus important, c’est qu’ils soient responsables. Si l’entraîneur et les dirigeants sont capables de gérer ça et de le faire comprendre aux joueurs, je ne pense pas qu’ils auront des problèmes sur le terrain », a commenté pour sa part sur RMC Juninho, un ancien milieu de terrain de l’OL.