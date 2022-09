Les manœuvres navales initiées conjointement depuis lundi par la Corée de Sud et les États-Unis ne sont pas du goût de Pyongyang. Alors qu’il prenait la parole au nom de son pays à l’Assemblée Générale des Nations unies, l’ambassadeur de la Corée du Nord au sein de l’organisation Kim Song s’est prononcé sur cette actualité. Pour lui, ces manœuvres navales « soulèvent des inquiétudes autour de la péninsule coréenne». «Évidemment, c'est un acte extrêmement dangereux mettant le feu aux poudres et risquant d'entraîner la péninsule coréenne au bord de la guerre», a dénoncé le diplomate nord-coréen.

Répondre aux provocations...?

Ces manœuvres qui ont démarré depuis ce lundi interviennent au lendemain du lancement d'un missile balistique par la Corée du Nord. Selon les justifications faites par la marine sud-coréenne sur ces manœuvres, il s’agit simplement d’une réponse aux provocations. «Cet exercice a été préparé pour démontrer la forte volonté de l'alliance Corée du Sud/États unis de répondre aux provocations nord-coréennes», a fait remarqué la marine sud-coréenne dans un communiqué. Les manœuvres dureront quatre jours. Plus d'une vingtaine de navires sont mobilisés à cet effet. On note également la présence parmi les navires mobilisés de porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan, ainsi que d'importants moyens aériens.

L'avis de la Chine...

La Corée du Nord est fortement soutenue par la Chine dans cette situation. «Le principal noeud du problème qui explique la situation actuelle sur la péninsule coréenne, c'est que les préoccupations légitimes et raisonnables de la (Corée du Nord) n'ont pas été dûment prises en compte», déclare un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. «Nous espérons que toutes les parties prenantes (...) s'en tiendront à un règlement politique et parviendront à résoudre les préoccupations des uns et des autres de manière équilibrée, grâce au dialogue et à la consultation», a-t-il poursuivi.