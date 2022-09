Avec la récente avancée ukrainienne, la Russie a décidé de communiquer aussi sur objectifs. Pour rappel, Kiev a réussi en un temps record à récupérer plusieurs zones sous contrôle russe. Une situation qui a poussé le président russe a lancé une mobilisation partielle dans son pays pour faire face aux soldats ukrainiens. Plus de 120 militaires ukrainiens ont été tués et blessés suite à une frappe des forces armées russes dans la région de Kharkiv a affirmé le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov.

"Suite à une frappe contre des points de déploiement de la 14e brigade mécanisée et de la 95e brigade d’assaut ukrainiennes dans la région de Kharkov, plus de 120 militaires ont été tués et blessés, ainsi que 15 véhicules ont été détruits", a-t-il déclaré. Cette version n'a pour le moment pas été confirmée par les autorités ukrainiennes pour l'heure. De leur côté, ces dernières pointent plutôt du doigt le nombre de déserteurs russes qui ont fui les champs de bataille depuis le debut de la contre-offensive ukrainiennes.