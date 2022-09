Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a évoqué ce samedi, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian, le programme des prochains contacts au plus haut niveau entre les autorités des deux pays. C’est ce qui ressort d’un communiqué de la diplomatie russe, rapporté par l'agence de presse russe TASS ce samedi 03 Septembre 2022.

"Les ministres se sont accordés sur le calendrier des prochains contacts au plus haut niveau", a indiqué le ministère. Selon la diplomatie russe, les chefs de la diplomatie russe et iranienne ont aussi débattu "des questions d'actualité de la coopération bilatérale à la suite des pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères à Moscou le 31 août 2022". "Les ministres se sont convenus de maintenir une étroite coordination sur les questions internationales et régionales", a souligné le ministère russe des Affaires étrangères.