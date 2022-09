S’il y a bien une destination à découvrir ou à redécouvrir lors de vos prochaines vacances, c’est bien Dubaï. La plus belle ville des Émirats arabes unis à tout pour séduire, autant les petits que les grands. Un ensoleillement à l’année, des attractions démentes, mais aussi mille et une idées d’activités à faire et de lieux à découvrir. Et si vous manquez d’inspiration sur l’itinéraire à suivre, nous vous proposons aujourd’hui une belle sélection des meilleurs endroits à visiter à Dubaï.

Les sites et monuments incontournables

Réputée comme étant la ville de la démesure, Dubaï recèle de sites, de bâtisses et de monuments à l’architecture unique. En témoignent le fameux Burj Khalifa et ses 828 mètres de haut, le superbe édifice du Burj Al Arab ou encore les îles artificielles de Palm Jumeirah. Une fois que vous aurez fait le tour des incontournables, offrez-vous une balade le long de la Dubai Marina Walk ou mieux, une croisière sur la Marina, pour profiter d’une vue incroyable sur les gratte-ciels qui l’entoure. La prochaine halte se fera à la Dubaï Frame, qui du haut de ses 150 mètres, surplombe la ville avec une touche royale. Vous pourrez admirer les détails de cet énorme cadre photo, qui est un monument unique au monde. Vous pourrez aussi y découvrir les deux facettes de la ville.

Du côté Downtown, vous pourrez ainsi voir le Dubaï moderne tandis que du côté Sky Deck, vous aurez une vue imprenable sur le vieux Dubaï. D’ailleurs, on clôturera notre sélection des incontournables avec la visite des quartiers de Deira et de Bur Dubaï. Vous allez adorer cette immersion dans le vieux Dubaï où vous allez découvrir les maisons traditionnelles, les minarets et les mosquées. N’oubliez pas de flâner dans les souks avant de prendre les abras pour repasser de l’autre côté de la rive.

Les principaux parcs d’attractions de Dubaï

Passons ensuite en revue les principaux parcs d’attractions de Dubaï. Que vous voyagiez en famille ou entre amis, des idées de loisirs, vous en trouverez plein à Dubaï. Pour les amateurs de jeux en réalité augmentée, le VR Park Play XDB est à découvrir. Située au 2e étage du Dubaï Mall, la salle de jeux s’étend sur deux niveaux et permet de s’essayer aux jeux VR, aux bornes d’arcade, mais aussi à toute une panoplie de jeux vidéo. Vous êtes plutôt cinéphile ? Alors, direction la zone sud de Dubaï, à Motion Gate, sis à proximité de l’île artificielle de Palm Jebel Ali. Vous aurez tout le loisir de découvrir 6 zones consacrées chacune à des studios de cinéma célèbres dont Dreamworks, Studop Central, Columbia Pictures ou encore Lionsgate. À cela viennent s’ajouter près de 25 attractions du parc, dont un qui rend hommage aux célèbres Schtroumpfs.

Dans un tout autre style, on découvre un univers plus sauvage au Dubai Safari Park, un gigantesque parc éco-responsable qui abrite plus de 3 000 animaux. Situé dans le quartier d’Al Warqa 5, c’est un incontournable qu’il vous faudra inclure dans votre itinéraire. Enfin, pour boucler le tour des attractions, on recommande la visite de l’Aquaventure Dubaï. Situé sur l’île artificielle de Palm Jumeirah, qui n’est autre que le plus grand parc aquatique au monde.

Les activités à essayer impérativement

Pour continuer la découverte de Dubaï, on met le cap dans le désert. Survolez les dunes à bord d’un quad, d’un 4x4, d’une planche de snowboard ou à dos de chameau pour les moins téméraires. Partez à l’assaut de cette étendue de sable et terminez la balade en vous invitant sous la tente des Bédouins en sirotant du thé et en dégustant des dattes tout en admirant le coucher du soleil. N’oubliez pas non plus que Dubaï à sa propre station de ski en indoor. Situé à un étage du Mall of the Emirates, dans le quartier de Sheikh Zayed Road, le complexe s’étend sur plus de 223 000 m².

5 parcours vous y seront proposés en plus des manèges, des toboggans et autres installations à tester pour les amateurs de sensation a forte à ne citer que le tubbing ou le snow bullet. Pour terminer le circuit des activités, on recommande de tester le Flying Cup Dubaï. À plus de 40 mètres du sol, vous allez survoler les incontournables, à savoir le fameux hôtel 7 étoiles, Burj El Arab. Vous allez également pouvoir admirer la Marina de Dubaï, l’île artificielle de Blue Waters ainsi que les plages de Dubaï.

Les restaurants à découvrir à Dubaï

On poursuit notre sélection des meilleurs endroits à visiter à Dubaï avec une touche gourmande. Si vous souhaitez essayer les spécialités locales, dirigez-vous vers le quartier d’Al Fahidi Historical District. Auprès d’établissements tels que l’Al Khayma Heritage, vous pourrez goûter à des plats copieux à partir de 9 €. Pour profiter d’un bon diner tout en profitant d’une vue imprenable sur la ville, choisissez de déjeuner en terrasse, au Ninive, situé au Jumeirah Emirates Towers. Dans un autre style, les petits restaurants tr additionnels situés dans le vieux quartier de Bastakiah et près des souks de Deira sont aussi à essayer pour retrouver toutes les spécialités locales telles que le Lokma, le Tharid ou encore le célèbre Biryani à la viande. À noter que si vous êtes végétarien, vous allez pouvoir retrouver des établissements proposant une carte uniquement composée de plats végans au Global village de Dubaï sis dans le quartier de Sheikh Mohammad Bin Zayed Road.

Enfin, si vous préférez le street-food, nous vous recommandons de vous balader dans le quartier de Jumeirah Street. Vous y retrouverez plusieurs points de restaurations sur le pouce où vous pourrez déguster des shawarmas, des manakish et des falafels. Les quartiers de Bur Dubaï et de Deira regorgent également de cafétérias et d’étals de street-food où il fait bon de goûter à du baklava et des samossas.

Les plages de Dubaï

On clôt notre article avec les meilleures plages de Dubaï que vous devrez découvrir. Si vous souhaitez profiter du soleil et lézarder sur le sable chaud, alors, Sunset Beach sera parfait. Si vous souhaitez par contre vous essayer aux sports nautiques comme le kite surf, alors Kite Beach parait la plus appropriée. La Marina Beach promet, quant à elle, plus d’ambiance le soir tandis que la plage du Mercato est à retenir si vous recherchez un coin plus calme pour vous reposer. Enfin, si vous voyagez avec des enfants, on vous recommande d’opter pour la Mer Beach qui est un grand complexe balnéaire avec des installations complètes.

Chacun pourra ainsi faire ce qu’il lui plait. Vos enfants pourront essayer les toboggans tandis que vous vous prélasserez sur un transat à siroter un cocktail. En somme, la découverte de Dubaï est une expérience unique que l’on se doit de faire au moins une fois dans sa vie. Que vous choisissiez de partir en famille, entre amis, en couple ou en solitaire, ce qui est sûr, c’est que vous allez vivre un séjour des plus mémorables.