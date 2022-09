La coopération militaro-technique entre la Russie et l'Inde se développe avec assurance conformément aux nouvelles exigences. C'est ce qu'a déclaré mercredi dans une interview à TASS l'ambassadeur de Russie à New Delhi Denis Alipov. "Notre coopération dans ce secteur se développe avec assurance conformément aux nouvelles exigences. Nous y voyons de nombreuses opportunités pour étendre la production conjointe et les technologies de pointe dans le domaine de l’'ingénierie", a déclaré le diplomate russe.

Il a rappelé que les parties avaient déjà commencé à en parler en détail lors du Forum de 2019 à Vladivostok, par la signature d'un accord intergouvernemental sur la production conjointe de pièces de rechange et de composants et la maintenance d'équipements militaires de fabrication nationale, y compris avec la perspective de fournir ces services sur les marchés de pays tiers. Selon M. Alipov, "les principales caractéristiques de la coopération militaro-technique russo-indienne sont la volonté mutuelle de prendre en compte les intérêts mutuels, ainsi qu'un haut degré d'adaptabilité aux conditions changeantes". "Il s'agit d'un partenariat véritablement éprouvé. La Russie est le seul pays prêt à partager des technologies de pointe avec New Delhi", a-t-il souligné.