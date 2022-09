Les forces terrestres du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC, les forces armées d'élite iraniennes) ont frappé lundi les bases des milices antigouvernementales stationnées dans les zones frontalières du nord de l'Irak, selon l'agence de presse iranienne Tasnim. L'opération a été menée par des soldats de la base Hamza Seyyed al-Shohada de l'IRGC. Les bases et les camps d'entraînement des groupes terroristes anti-iraniens Komala et Democrat ont été frappés à l'aide d'obus d'artillerie à guidage laser de haute précision et de drones de combat.

Auparavant, des bombardements des points de déploiement des forces terroristes ont été effectués samedi dernier après que celles-ci ont tenté de déclencher des émeutes dans les villes frontalières de l'ouest de l'Iran. "Ces derniers jours, les forces iraniennes ont répondu de manière décisive aux outrages transfrontaliers des groupes terroristes contre-révolutionnaires et ont frappé depuis plusieurs de leurs bases près de la frontière", a déclaré l'agence citant le commandement de l'IRGC. Ces terroristes, qui opéraient depuis des bases dans le nord de l'Irak avec le soutien des États-Unis, ont été contraints de battre en retraite après une lourde défaite."

Selon l'IRGC, l'Iran a averti à plusieurs reprises les dirigeants de la région du Kurdistan irakien des activités terroristes dans la région, mais ils n'ont pas tenu compte des avertissements et n'ont pas pris de mesures efficaces pour prévenir les attaques terroristes. L'Iran fait des efforts pour assurer une sécurité fiable le long des frontières et pour punir les terroristes. Les frappes se poursuivront jusqu'à ce que les dirigeants du Kurdistan irakien prennent des mesures efficaces, conformément au droit international. (Tass)