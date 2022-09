Lors de son concert au Stade de France, début septembre, le rappeur français Booba, a lancé une "campagne" contre les "influ-voleurs". C'est ainsi que le Duc de Boulogne qualifie les influenceurs, vedettes de téléréalité, qui font du placement de produits dans leurs vidéos sur internet. En somme, ils tirent profit de leur notoriété. Le célèbre rappeur Elie Yaffa, comme on l'appelle à l'état civil, trouve que des personnes sont souvent arnaquées. Il a déjà déposé une plainte qui comporte des exemples d'arnaques. Cette plainte du Duc de Boulogne a entraîné l'ouverture d'une enquête pour pratiques commerciales trompeuses. Et quand on sait qu'en France, la "reine des influenceurs" s'appelle Magali Berdah, ces accusations ne laissent pas celle-ci sans réaction.

" Je vis à son rythme aujourd’hui (…) c’est malheureusement ma condamnation"

Dans l'émission "Complément d'Enquête" , le dimanche dernier, la patronne de la société Shauna Events, a expliqué que la proportion de vidéos sur le placement de produits qui pose problème est faible. Elle dit faire ce qu'il faut pour que ses influenceurs ne fassent pas la promotion de produits de chirurgie esthétique ou de contrefaçon. Magali Berdah a porté plainte contre le rappeur Booba à qui elle reproche une campagne qui a provoqué des insultes antisémites, des messages haineux etc. Lors d'une conférence de presse ce mercredi 14 septembre, la "reine des influenceurs" a traité le Duc de Boulogne de "harceleur qui se dit lanceur d'alerte". " Cet homme qui se dit lanceur d’alerte est un harceleur. Ce qui se passe est très grave, ça se fait aux yeux de tous ?Je vis à son rythme aujourd’hui (…) c’est malheureusement ma condamnation » a t-elle déclaré.

Selon l'avocat de la "reine des influenceurs" en France, Booba a publié des informations personnelles de sa cliente sur son compte Twitter. "Tout a commencé le 17 mai, lorsqu’un compte Twitter suivi par près de six millions de personnes et administré par qui vous savez bien (Booba), a publié des extraits de procès-verbaux avec des infos personnelles de Magali Berdah. » a déclaré Me Antonin Gravelin-Rodriguez. La patronne de Shauna Events a déposé en tout, plus d'une dizaine de plaintes contre Booba à cause des messages de "menaces de mort", "d'antisémitisme" et autres qu'elle dit recevoir depuis le début de cette affaire. Le célèbre rappeur est aussi accusé de cyberharcèlement.

"Je reste debout et je ne me tairai pas"

Booba a déjà rejeté toutes ces accusations dans un tweet, indiquant que c'est du "CV'" de Magali Berdah qu'il s'agit. Le Duc de Boulogne a aussi déposé une plainte contre X. Son but est d'attirer selon lui l'attention sur les pratiques commerciales trompeuses qui sont attribuées à la société de Berdah, Shauna Events. La bataille judiciaire sera longue, selon toute vraisemblance. La reine des influenceurs a déjà promis de ne pas se laisser faire. « Je ne peux pas accepter que (...) le combat pour protéger nos enfants, nos familles, des dérives d’Internet (...) soit confié à une personne qui attise la haine sur les réseaux à ce point-là...Chacun prendra ses responsabilités. En ce qui me concerne, je reste debout et je ne me tairai pas », a-t-elle prévenu lors de sa conférence de presse.