L’affaire Pogba n’a pas fini de faire la une de la presse française. En effet, l’étau semble se resserrer autour du frère de Mathias Pogba, frère aîné du footballeur international français, Paul Pogba. Selon les informations publiées par la radio française RTL, la police a fouillé davantage dans cette affaire au cours de laquelle ce dernier accuse notamment ses amis d’enfance d’extorsion de fonds. Ainsi, les éléments trouvés suite aux recherches menées par les forces de l’ordre sur Mathias Pogba ne sont pas en sa faveur. A en croire le média, les investigations réalisées sur l’utilisation du téléphone portable du joueur de 32 ans ont mis en évidence une importante proximité entre lui et les anciens amis du milieu de terrain de la Juventus FC, qui auraient mis sur pieds la tentative d’extorsion de fonds.

« Tu m'as impliqué malgré moi »

On ne sait cependant pas si Mathias Pogba avait été manipulé par les amis de son frère. Son avocat, de son côté, rejette toute implication dans une tentative d’extorsion de fonds. Notons que cette affaire avait été révélée au grand jour par Mathias Pogba qui avait notamment traité son frère Paul de « traître ». « Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m'envoyer en prison. Je m'en doutais maintenant c'est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j'ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges. Je te le redis : frère, manipuler les gens c'est pas bien ! (...) Il n’est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent. Quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre » a-t-il notamment déclaré sur Twitter.

Pour rappel, d’après l’avocat de Mathias Pogba, son client a l’intention d’apaiser la situation. Quelques jours plus tôt, Selon les publications de plusieurs médias internationaux dont L'Equipe qui avait cité un communiqué, Me Richard Arbib avait indiqué que Mathias Pogba « aspire plus que tout à apaiser la situation avec son frère ». Il avait aussi déclaré que Mathias « réservera dorénavant sa parole aux juges d'instruction en charge de ce dossier, le cas échéant » et qu'il est étranger à toute manœuvre d'extorsion. « Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu'il est totalement étranger à toute manoeuvre d'extorsion à l'égard de son frère, Paul Pogba » avait ajouté l’avocat dans son communiqué.