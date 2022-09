Daniel Riolo est revenu sur la polémique entre le prodige de Bondy et la Fédération française de football. Profitant de l’After Foot sur RMC, le chroniqueur révèle que le problème existe depuis plusieurs mois et plus précisément après la compétition de l’Euro. Pour ce dernier, le problème ne serait pas au niveau de Kylian Mbappé mais plutôt auprès de la Fédération. « Ça fait des mois qu'il demande à être reçu par la FFF. Et plein de joueurs sont d'accord avec lui. Et il a fallu qu'il boycotte une séance photo pour qu'ils acceptent de discuter. Mais c'est EUX qui sont complètement nuls, pas Mbappé ! », a-t-il lâché ce lundi.

Le message d'Intermarché

Il n’a pas manqué de mettre l’accent sur une attitude d’Intermarché qui n’aura pas vraiment plus au joueur français. « Vous pouvez imaginer qu’ils te mettent en ouverture de magasin, pour que ça encourage les gamins à rentrer. Est-ce que Intermarché est fondé à utiliser l’image de Kylian Mbappé après l’Euro avec un message ‘Bon bah maintenant on a perdu, on rentre à la maison.’ ? Où en gros, il porte le poids de la défaite et il se tape la honte parce qu'il y a un message ironique. », s’est-il interrogé. Ce message particulière n’a pas été du goût du champion du monde qui n’avait pas bien vécu la défaite des Bleus à l’Euro selon les confidences de Daniel Riolo.

Reçu après plusieurs mois

Pour ce chroniqueur sportif, Kylian Mbappé bénéficierait du soutien de beaucoup de joueurs de l’Equipe de France dans cette affaire. « Ça fait des mois qu'il demande à être reçu par la FFF. Et plein de joueurs sont d'accord avec lui. Et il a fallu qu'il boycotte une séance photo pour qu'ils acceptent de discuter. Mais c'est EUX qui sont complètement nuls, pas Mbappé ! », lance-t-il de nouveau. Rappelons que, la Fédération Française de Football a fini par céder aux demandes de l’attaquant du PSG. Par le canal d’un communiqué, la fédération a annoncé que la « convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection » allait être revue.