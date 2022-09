La dernière prestation du rappeur Niska à Mamoudzou, à Mayotte s’est soldée par une situation bien particulière. En effet, une émeute générale s’est déclenchée lors de ce concert qui s’est déroulé dans le week-end. Tout serait parti d’une bagarre qui a éclaté au milieu de la foule en plein concert. Cette situation aura provoqué un mouvement de foule qui s’est généralisé et s’est par la suite transformé en émeute.

A en croire la description qui a été faite, des spectateurs ont été visés par des projectiles lancées par d’autres. C’était en effet un groupe de personnes venu en découdre avec des rivaux. Au total, une dizaine de personnes ont été blessées à l’issue des affrontements. A en croire des précisions apportées par l’Agence de presse française sur cette situation 8.000 spectateurs étaient présents sur les lieux du spectacle. Environ 2000 étaient restés à l’extérieur de la scène.

Plusieurs personnes arrêtées

« Habitués à ce que les choses dégénèrent très rapidement, les gens ont eu très peur et ça a créé un mouvement de foule énorme, ça s'est propagé comme une onde, du milieu vers l'extérieur, de tous les côtés », a notamment expliqué Laurent Simonin, le directeur territorial de la police nationale à Mayotte. Comme bilan, on retient que, plusieurs moyens roulants ont été vandalisés. Un mobilier de la ville a été consumé par le feu. La police aura réussi à mettre la main sur près de 10 personnes à l’issue de l’affrontement. Les mis en cause étaient armés de couteaux et de poings américains. D’autres encore étaient munis de cocktails Molotov.