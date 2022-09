Depuis quelques jours, les médias s'intéressent de plus en plus à ce qu'ils ont appelé "Affaire Pogba" du nom du célèbre footballeur et international français Paul Pogba. Chaque jour qui passe de nouvelles informations sur cette affaire de famille qui a éclaté au grand jour sont révélées dans la presse montrant ainsi clairement que la famille du champion du monde est déchirée. Ce vendredi, plusieurs médias français sont revenus sur le sujet. Et c'est la version de son frère Mathias qui est mise en lumière par les médias français ce vendredi.

Quelques jours après l'éclatement d'informations sur des membres de la famille Pogba, les médias s'intéressent toujours à l'affaire. Dans la journée d'hier, des médias français annonçaient que deux juges d'instructions sont saisis pour investiguer sur les extorsions dénoncées par le champion du monde. Ce dernier n'avait pas hésité à indexer directement son frère ainé Mathias Pogba, lui qui a dénoncé dans une vidéo plus tard une histoire de maraboutage autour du prodige de l'Equipe de France et du Paris St-Germain Kylian Mbappé.

Ce vendredi, le camp Mathias Pogba sort de sa réserve et s'exprime. Ceci par la voix de Me Richard Arbib, avocat de Mathias Pogba, le grand frère de Paul. Selon les publications de plusieurs médias internationaux dont L'Equipe qui cite un communiqué, Me Richard Arbib affirme que Mathias Pogba « aspire plus que tout à apaiser la situation avec son frère ». Il affirme également que Mathias "réservera dorénavant sa parole aux juges d'instruction en charge de ce dossier, le cas échéant et qu'il est étranger à toute manoeuvre d'extorsion. « Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu'il est totalement étranger à toute manoeuvre d'extorsion à l'égard de son frère, Paul Pogba. », déclare le praticien du droit dans son communiqué.