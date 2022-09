La guerre Russo-Ukrainienne a poussé certaines puissances du monde notamment la Russie et la France à jeter leur dévolu sur le continent africain, ceci pour l’un à la recherche de nouveaux partenariats et pour l’autre à maintenir son influence sur certains pays africains parlant la même langue. Il y a quelques mois, le patron de la diplomatie russe, le secrétaire d’Etat américain et le Président Emmanuel Macron ont multiplié des visites sur le continent africain. Le père Arnaud Eric Aguénounon, Philosophe politique, spécialiste des questions de relations internationales et Écrivain-Essayiste et Directeur de l‘Institut des Artisans de Justice et de Paix et du Centre de Recherche et de Formation « le Chant d’Oiseau » a, dans une interview accordée au journal « La Croix du Bénin », apporté plus de précisions sur ces visites incessantes des dirigeants occidentaux en Afrique.

Le Philosophe politique a fait savoir que la crise entre l’Ukraine et la Russie a montré qu’aucun continent n’est à l’abri de la guerre. Pour lui, une guerre en Europe ne pourra pas être la même en Afrique. L’Écrivain-Essayiste explique que si c’était en Afrique, plusieurs Etats s’en seraient déjà mêlés et cela déboucherait sur une guerre sous-régionale. Le père Arnaud Eric Aguénounon a précisé que les grandes puissances mondiales n’osent pas s’ingérer de façon pratique dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine parce qu’il a le risque du déclenchement d’une nouvelle guerre mondiale et aussi des intérêts économiques et financiers. C’est donc de la prudence de ces dirigeants occidentaux qu’on observe autour de cette guerre.

Le Directeur de l‘Institut des Artisans de Justice et de Paix et du Centre de Recherche et de Formation « le Chant d’Oiseau » a fait remarquer que cette situation a révélé que l’Ukraine est un grand producteur de blé, de maïs, qu’elle a du pétrole, du gaz et bien d’autres richesses et que ce conflit a donc un impact géopolitique énorme et vient rajouter à toutes les difficultés que le monde est confronté. Pour lui, comme toute guerre, il y en a qui en profitent. Cette guerre en Ukraine oblige aussi d’autres nations à se tourner vers d’autres régions du monde. C’est le cas du président Emmanuel Macron en Algérie dans le cadre d’une négociation pour le gaz et bien d’autres produits.

Les puissances du monde ne recherchent que leurs intérêts

Le spécialiste des questions de relations internationales a révélé que la Russie se déplace, d’un pays à un autre pour convaincre, c’est en vue des Assemblées générales des Nations-Unies. Selon le Père Eric Aguénounon, cela est d’autant normal que la Russie se tourne vers les pays du Conseil de Sécurité pour leur expliquer sa position dans cette guerre. Il a indiqué que la Russie représente cette vieille puissance militaire et diplomatique qui ne dispose pas des mêmes atouts que des pays comme la France ou la Grande Bretagne et leurs autres alliés.

Par contre quant à la France, elle est l’une des grandes puissances maritimes du monde à cause de sa position géographique et stratégique et aussi son passé colonial qui plaide en sa faveur à cause de ses liens historiques avec le peuple africain à travers la langue française qui est parlée par beaucoup de pays avec une tradition administrative conséquente. La Russie de son côté n’a pas ses différents atouts et est perçue dans l’opinion internationale comme un pays dictatorial qui n’est pas très riche économiquement. La situation ukrainienne l’a fragilisée. C’est ce qui l’a donc contraint à effectuer cette tournée médiatique pour expliquer le sens de ce qui se passe et essayer de convaincre.

L’Écrivain-Essayiste a déclaré qu’en matière de relation internationale, il n’y a que des intérêts qui comptent. Il a également précisé que la Russie et la Chine dans leurs relations avec leurs partenaires ne donnent pas de leçon de démocratie ou de bonne gouvernance mais aussi ne méprisent pas, et ne s’imposent pas non plus. Cette attitude attire tout naturellement les pays africains, et surtout ceux dans lesquels la démocratie n’est pas vraiment très pratiquée. Il a demandé aux dirigeants africains de ne pas compter sur un pays étranger pour se relever et de créer la contrepartie responsable et équitable. Il a affirmé que si l’Afrique arrive à se faire installer des industries grâce aux Chinois, grâce aux Russes, ce serait un atout. Mais il a l’impression que le lien qu’entretiennent ces grandes puissances avec l’Afrique n’est que politique.

Le Père Eric Aguénounon reconnait que la menace d’une troisième guerre mondiale est réelle, mais son étonnement, c’est au niveau de la résistance ukrainienne. Il a fait signifier que l’impact de la guerre en Ukraine sur le monde et sur l’Afrique est majeur. Ce dernier a averti les Africains sur le fait que « ceux qui s’intéressent à nous ne sont pas nos vrais amis et ne seront jamais nos vrais amis » et qu’en matière de relations internationales, seuls les intérêts comptent. Il a conclu que le développement industriel et énergétique de l’Afrique n’est pas le véritable objectif de ces puissances du monde.