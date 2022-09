Le secteur du pétrole au Nigéria, plus important producteur d’Afrique, fait face à plusieurs difficultés, au cours de ces dernières années. Celles-ci lui ont fait perdre des centaines de milliers de barils par jour. Cela a eu d’énormes conséquences, puisque le pays a perdu sa place de 1er producteur d’or noir sur le continent africain. Désormais, c’est l’Angola qui est le plus grand producteur de pétrole d’Afrique et le Nigéria, quant à lui, prend la deuxième place. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. En effet, depuis deux ans le niveau de la production nigériane a baissé. Il s’agit d’un point qui n’avait jamais été atteint depuis plus d’une trentaine d’années.

Près de 80% de la production volée

Au nombre des autres facteurs justifiant la nouvelle place du Nigéria, figurent notamment le vol de pétrole ou encore la corruption. D’après certaines compagnies pétrolières environ 80% de leur production leur est volée. Ainsi, ce sont plusieurs milliards de dollars que le pays n’arrive plus à percevoir. Notons que la perte de la première place de plus grand producteur de pétrole par le Nigeria, intervient plus d’un an après que la compagnie anglo-néerlandaise Shell a été condamné aux Pays-Bas, dans l’affaire de fuite de pétrole au Nigéria. Plusieurs agriculteurs du Delta du Niger avaient porté plainte contre la société en 2008.

Ils l’accusaient d'avoir détruit leurs villages parce qu’il y avait eu des fuites de pétroles au niveau des oléoducs de la multinationale. Ils exigeaient donc que Shell leur verse plusieurs indemnités et engage les fonds pour dépolluer les villages en question qui sont au nombre de 3 (Goi, Ikot Ada Udo et Oruma). A l’époque, la décision de la justice néerlandaise ne concernait que Goi et Oruma. La Cour d’appel doit encore rendre une décision pour Ikot Ada Udo. Elle disait vouloir prendre son temps pour déterminer si la compagnie mérite d’être désignée responsable de cette fuite et du nettoyage. En effet, selon la Cour d’appel, les fuites dans ce village ont été provoquées par un sabotage. Ce qui avait été prouvé.