Donald Trump, l'ancien président américain avait déposé une plainte pour complot massif, contre Hillary Clinton et le Comité national démocrate, en Floride. Il reprochait à ceux-ci d'avoir orchestré contre lui, ce qu'il appelle, le "canular russe", en 2016. «Agissant de concert, les accusés ont conspiré de façon malveillante pour bâtir un faux récit selon lequel leur opposant républicain, Donald Trump, était de connivence avec un pays étranger hostile» en l'occurrence la Russie, indiquait le document.

"Une plainte déposée devant un tribunal fédéral doit contenir une déclaration courte et claire de la demande..."

Récemment un juge fédéral de l'Etat de Floride a refusé d'ouvrir un procès dans ce dossier. Dans une décision de 65 pages publiée jeudi soir, Donald Middlebrooks, indique que la plainte "manque de substance et de soutien juridique...". "Une plainte déposée devant un tribunal fédéral doit contenir une déclaration courte et claire de la demande montrant que le plaideur a droit à réparation ", a ajouté Middlebrooks. Pour lui, la plainte de Trump "n'est ni courte ni claire, et elle n'établit certainement pas que le demandeur a droit à toute réparation ".

"Nous allons immédiatement faire appel de cette décision"

De plus, les réclamations présentées dans la plainte modifiée ne sont pas justifiées par la loi en vigueur, a soutenu le juge. L'avocate de Trump Alina Habba, n'a pas tardé à réagir. Via un communiqué , elle a fait savoir avec véhémence qu'elle était en désaccord avec la décision du juge fédéral, qui "est pleine d'applications erronées de la loi". "Nous allons immédiatement faire appel de cette décision", a t-elle ajouté. Dans le camp d'Hillary Clinton, on a pas encore réagi.